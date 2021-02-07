В Свердловской области введены ограничения на дорогах из-за погодных условий

На Среднем Урале ограничено движение транспорта на трассах в связи с уборкой снега:
В частности, на автодорогах:
Отмечается, что снятие ограничений возможно только после приведения дорог в удовлетворительное состояние.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что за минувшие сутки в 16 зарегистрированных ДТП в регионе погибли восемь и пострадали 25 человек, из которых трое — дети.
Только в утреннее время 7 февраля произошло несколько аварий. Три человека погибли. В связи с этим экипажам ДПС было поручено непрерывно патрулировать трассы, рассказал полковник Горелых.
Во время объездов сотрудники ГИБДД будут оказывать помощь автовладельцам и пассажирам, попавшим в трудную ситуацию.