В Свердловской области введены ограничения на дорогах из-за погодных условий

В Свердловской области введены ограничения на дорогах из-за погодных условий

Сегодня, 12:34ПроисшествияPhoto: пресс-служба ГУ МВД Свердловской области
В Свердловской области из-за непогоды ограничено движения на нескольких участках трасс, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

На Среднем Урале ограничено движение транспорта на трассах в связи с уборкой снега:

В частности, на автодорогах:

  • Екатеринбург-Невьянск на 1-41 километре;
  • Екатеринбург-Алапаевск на 105-145 километре;
  • Верхняя Синячиха-Ирбит на 1-50 километре;
  • Нижняя Салда-Алапаевск на 30-80 километре.

Отмечается, что снятие ограничений возможно только после приведения дорог в удовлетворительное состояние.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что за минувшие сутки в 16 зарегистрированных ДТП в регионе погибли восемь и пострадали 25 человек, из которых трое — дети.

Только в утреннее время 7 февраля произошло несколько аварий. Три человека погибли. В связи с этим экипажам ДПС было поручено непрерывно патрулировать трассы, рассказал полковник Горелых.

Во время объездов сотрудники ГИБДД будут оказывать помощь автовладельцам и пассажирам, попавшим в трудную ситуацию.

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