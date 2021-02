В Свердловской области введены ограничения на дорогах из-за погодных условий

В Свердловской области из-за непогоды ограничено движения на нескольких участках трасс, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

На Среднем Урале ограничено движение транспорта на трассах в связи с уборкой снега: В частности, на автодорогах: Екатеринбург-Невьянск на 1-41 километре;

Екатеринбург-Алапаевск на 105-145 километре;

Верхняя Синячиха-Ирбит на 1-50 километре;

Нижняя Салда-Алапаевск на 30-80 километре. Отмечается, что снятие ограничений возможно только после приведения дорог в удовлетворительное состояние. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что за минувшие сутки в 16 зарегистрированных ДТП в регионе погибли восемь и пострадали 25 человек, из которых трое — дети. Только в утреннее время 7 февраля произошло несколько аварий. Три человека погибли. В связи с этим экипажам ДПС было поручено непрерывно патрулировать трассы, рассказал полковник Горелых. Во время объездов сотрудники ГИБДД будут оказывать помощь автовладельцам и пассажирам, попавшим в трудную ситуацию.

