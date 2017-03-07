Пытавшийся вскрыть вены верхом на светофоре в Нижнем Тагиле мужчина оказался многократно судимым (ВИДЕО)

Напомним, 4 марта от тагильчан поступило сообщение о том, что человек пытался вскрыть вены, сидя на светофоре. Доставленный в полицию оказался 26-летним мужчиной, который был ранее 8 раз судим за грабежи, мошенничество и кражи.

Последний раз он освободился в 2016 году. После этого мужчина несколько раз привлекался к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественных местах.

После совершения попытки суицида задержанный был направлен сотрудниками полиции в психиатрическую больницу для прохождения медицинского обследования, сообщает пресс-служба МУ МВД Нижнего Тагила.