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У здания свердловского правительства рухнул российский триколор (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У здания свердловского правительства рухнул российский триколор (ФОТО)

7 марта, 14:00ПроисшествияЛев Истомин
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