У здания свердловского правительства рухнул российский триколор (ФОТО)

Российский триколор вместе с флагштоком упал на мостовую по улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге утром, 7 марта. Первым на это обратил внимание бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Артюх. Никто из нынешних народных избранников, работающих в соседнем с правительством здании, о падении флага не заявлял.

У здания Правительства Свердловской области низвергнут российский флаг. Сегодня проходил, увидел. Странно. Что только я. Ветер, однако написал на своей страничке в «Фейсбуке» Артюх.

Отметим, что в среду утром МЧС по Свердловской области сообщило о штормовом предупреждении в регионе из-за сильного ветра.

Ранее TagilCity.ru писало о том, что в Заксобрании Свердловской области накануне поздравили женщин выступлением артиста, переодетого в медведя.