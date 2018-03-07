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Житель Ивделя 6 лет скрывался от правосудия за двойное убийство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Ивделя 6 лет скрывался от правосудия за двойное убийство

7 марта, 13:00Происшествия
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