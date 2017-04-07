Памятник конструктивизма сгорел минувшей ночью в Екатеринбурге (ФОТО)
7 апреля 2017, 09:30Происшествия
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В Екатеринбурге ночью с 6 на 7 апреля произошел пожар в бане «Жемчужина». В момент возгорания там находилась администратор и поливальщица.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, предварительной причиной возгорания называют замыкание электропроводки. Очаг пожара находился на втором этаже в техническом помещении. Почувствовав запах гари, администратор бани позвонила в МЧС.
В тушении пожара принимали участие девять единиц личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет.
Заметим, что здание бани построено в 1933 году и является памятником конструктивизма.
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Фото: Е1
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