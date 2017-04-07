Памятник конструктивизма сгорел минувшей ночью в Екатеринбурге (ФОТО)

Как пишет Е1, предварительной причиной возгорания называют замыкание электропроводки. Очаг пожара находился на втором этаже в техническом помещении. Почувствовав запах гари, администратор бани позвонила в МЧС.

В тушении пожара принимали участие девять единиц личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет.

Заметим, что здание бани построено в 1933 году и является памятником конструктивизма.