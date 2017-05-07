Мужчина не справился с управлением и спровоцировал ДТП под Каменском-Уральским (ФОТО)
7 мая 2017, 10:45Происшествия
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5 мая произошло ДТП на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган.
Установлено: водитель автомашины «Лада-21254» двигался со стороны Каменска-Уральского, совершал маневр обгона и не смог справиться с управлением, врезался в автомобиль «ВАЗ-21074», двигавшийся во встречном направлении.
Водители обоих ТС госпитализированы в медучреждение с тяжелыми травмами, пишет KU66.RU.
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Фото: KU66.RU
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