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Мужчина не справился с управлением и спровоцировал ДТП под Каменском-Уральским (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина не справился с управлением и спровоцировал ДТП под Каменском-Уральским (ФОТО)

7 мая 2017, 10:45Происшествия
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