Стремянка упала на маленького ребёнка в магазине Gloria Jeans в Екатеринбурге

Инцидент произошёл, когда малыш задел рукой высокую стремянку, которая была прислонена к стене. Лестница упала, однако мальчику повезло, он оказался между ступеньками. Тем не менее, у ребёнка была разбита губа до крови.

Мать пострадавшего малыша рассказала, что к ним подошла сотрудница магазина. На замечание родительницы по поводу того, что лестницы здесь быть не должно, работник магазина начала спорить, а затем унесла лестницу. Больше никто к ребёнку и матери не подходил.

Связаться с руководством магазина матери не удалось, пишет E1.ru. После случившегося ребёнка отвезли в травмпункт, где ему сделали выписку о травмах.

В полиции отметили, что по факту началась проверка. Вскоре будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Руководство магазина отказалось предоставить запись с камер, однако они заверили, что помощь ребёнку сотрудники оказали: сотрудница ушла за аптечкой, но родители её не дождались.

Ситуация неординарная для нас. Проверим, виноваты ли сотрудники, и выясним, чья конкретно это вина, – сказал начальник службы безопасности Сергей Зиновьев, – Мы не отказываемся, что тут есть часть нашей вины, но двое родителей были, а малыш бесконтрольно бегал по залу. Будем проводить проверку, виновные обязательно понесут наказание. Лестница была вынесена в торговый зал из служебного помещения. Сотрудник отошёл, лестницу убрал с видного места в сторону, чтобы она никому не мешала.