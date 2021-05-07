Пропавший четыре дня назад бизнесмен найден мертвым в Екатеринбурге

Пропавшего четыре дня назад 35-летнего бизнесмена нашли мертвым на Шарташе в Екатеринбурге. По предварительным данным он покончил с собой.

Поисками 35-летнего предпринимателя из Екатеринбурга Алексея Филиппова со среды, 5 мая занимались сотрудники полиции и добровольцы поисковых отрядов. Мужчина пропал двумя днями ранее — 3 мая в районе Втузгородка. Информацию о том, что бизнесмен найден мертвым подтвердили в поисковом отряде «Прорыв». В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Комментариев от официальных ведомств пока нет. Напомним, в середине апреля в лесу был найден труп девушки-блогера из Екатеринбурга. Девушка вела популярный блог в Instagram, у нее было без малого 60 тысяч подписчиков. Именно они забили тревогу, когда блогерша перестала выходить на связь. Труп девушки-блогера из Екатеринбурга был найден в лесу

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