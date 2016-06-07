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В Екатеринбурге «риэлтор» принуждал клиентов продавать недвижимость: он получил срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге «риэлтор» принуждал клиентов продавать недвижимость: он получил срок

7 июня 2016, 13:15Происшествия
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