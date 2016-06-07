В Екатеринбурге «риэлтор» принуждал клиентов продавать недвижимость: он получил срок

В период с 2006 по 2015 год подсудимый вместе со своим братом и другими подельниками принуждал собственников коммунальных квартир, с которыми он вступал в долю, продавать свою часть по заниженной стоимости. Средствами убеждения были угрозы убийством, повреждение имущества, создавались невыносимые условия для проживания в квартирах. Всего пострадал 21 человек.

К примеру, в квартире одного из своих «клиентов» в 2009 году обвиняемый вынес входные двери, пол и стены покрасил в черный цвет, сломал межкомнатную дверь, кое-какую технику. Разбросал в квартире сырую рыбу, разбил унитаз и сливной бачок в уборной, срезал смеситель. А потом и вовсе разлил везде огнеопасную жидкость и угрожал убийством.

Добавим, дело брата «черного риэлтора», а также двух других помощников, передано в отдельное производство, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Суд приговорил вредителя к пяти годам колонии. Кроме того, все нажитое имущество подсудимого было арестовано в целях дальнейшего возмещения ущерба пострадавшим.