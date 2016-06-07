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В Нижнем Тагиле у автомобильного моста на улице Красноармейская в аварии разбились два автомобиля (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле у автомобильного моста на улице Красноармейская в аварии разбились два автомобиля (ФОТО)

7 июня 2016, 12:25ПроисшествияДенис Таратонов
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