В Нижнем Тагиле у автомобильного моста на улице Красноармейская в аварии разбились два автомобиля (ФОТО)
7 июня 2016, 12:25ПроисшествияДенис Таратонов
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Очередная авария произошла сегодня в Нижнем Тагиле поздно утром на перекрестке улиц Красноармейская и Серова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Столкновение произошло около 10:45 недалеко от нового автомобильного моста на улице Красноармейская. Довольно сильные повреждения получили два легковых автомобиля. Один из них получил удар в бок, отчего тот сильно помялся. У второго автомобиля разбита передняя часть: поврежден бампер и правое крыло, помят капот.
В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила пока не могут сообщить подробности ДТП:
Скорее всего, сотрудники ГИБДД ещё на месте аварии. В базу данных информация о ДТП пока не поступила сообщили журналисту TagilCity.ru.
Около недели назад на этом месте произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль вылетел на обочину и врезался в забор.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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