В Нижнем Тагиле у автомобильного моста на улице Красноармейская в аварии разбились два автомобиля (ФОТО)

Столкновение произошло около 10:45 недалеко от нового автомобильного моста на улице Красноармейская. Довольно сильные повреждения получили два легковых автомобиля. Один из них получил удар в бок, отчего тот сильно помялся. У второго автомобиля разбита передняя часть: поврежден бампер и правое крыло, помят капот.

В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила пока не могут сообщить подробности ДТП:

Скорее всего, сотрудники ГИБДД ещё на месте аварии. В базу данных информация о ДТП пока не поступила сообщили журналисту TagilCity.ru.

Около недели назад на этом месте произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль вылетел на обочину и врезался в забор.