В Нижневыйском водохранилище под Качканаром найдено тело мальчика

Вечером, накануне, мальчик не вернулся домой. Обеспокоенные пропажей ребенка родители обратились в Службу спасения. Как пояснил Сергей Ивукин, руководитель спасательной службы Качканара, тело обнаружил рыбак. Предполагают, что мальчик утонул на глубине 1,5 метра накануне вечером. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.