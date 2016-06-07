В Нижневыйском водохранилище под Качканаром найдено тело мальчика
7 июня 2016, 13:40Происшествия
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Вечером, 3 июня, в Качканаре пропал 10-летний мальчик. На следующий день он был найден утонувшим.
Вечером, накануне, мальчик не вернулся домой. Обеспокоенные пропажей ребенка родители обратились в Службу спасения. Как пояснил Сергей Ивукин, руководитель спасательной службы Качканара, тело обнаружил рыбак. Предполагают, что мальчик утонул на глубине 1,5 метра накануне вечером. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
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