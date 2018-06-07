Собака убита током оборванных проводов в Алапаевске

Сегодня в десятом часу вечера на улице Краснофлотцев убило током собаку. А ведь там бегают дети. И сегодня на моих глазах эта бездомная добрая собака, которую мы с соседями подкармливали, побежала за кошкой и запуталась в этих проводах, и ее давай трясти, она упала. И минут через пять умерла. Вызвали «Горсеть», они приехали и сказали, что это телефонные провода, и не их работа. Разве от телефонных проводов может убить животное? -- рассказала местная жительница.