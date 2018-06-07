Собака убита током оборванных проводов в Алапаевске
5 июня 2018 года в Алапаевске на улице Краснофлотцев убило током собаку, запутавшуюся в проводах, которые валяются прямо на дороге.
Местные жители обеспокоены проблемой с проводами в Алапаевске. 4 июня на улице Краснофлотцев в результате сильного ветра был повален столб с проводами.
6 июня 2018 года провода послужили причиной гибели собаки. Женщины опасаются за жизнь своих детей.
Сегодня в десятом часу вечера на улице Краснофлотцев убило током собаку. А ведь там бегают дети. И сегодня на моих глазах эта бездомная добрая собака, которую мы с соседями подкармливали, побежала за кошкой и запуталась в этих проводах, и ее давай трясти, она упала. И минут через пять умерла. Вызвали «Горсеть», они приехали и сказали, что это телефонные провода, и не их работа. Разве от телефонных проводов может убить животное? -- рассказала местная жительница.
Жильцы ближайших домов обратились в МУП «Горсеть» с просьбой навести порядок. Однако сотрудники энергослужбы заявили, что это телефонные провода, и данный вопрос не относится к компетенции «Горсети».
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