В Екатеринбурге местный житель скончался под колесами электрички (ФОТО)

Вчера около 6-ти часов вечера в районе птицефабрики погиб мужчина. Возле железнодорожного переезда его сбила электричка, которая ехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Как выяснилось позже, 40-летний мужчина перебегал железнодорожные пути.

Несчастный случай обсуждают в соцсетях. Прежде всего, интернет-пользователи возмущены работой правоохранительных органов: уехав с места трагедии, они оставили труп и даже не накрыли его полотенцем, пишут свердловчане в одной из социальных сетей.

Отметим, что за неделю это уже 3-е смертельное происшествие на железной дороге. 2 июля в Первоуральске поезд наехал на пожилую женщину. Днем позже ЧП произошло в районе остановки «Чапаевская» в столице области: 54-летний свердловчанин шел вблизи железнодорожных путей и был насмерть сбит пассажирским поездом.