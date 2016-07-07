В Нижнем Тагиле труп мужчины со следами насилия был найден пожарными в горевшей квартире

По сообщению отдела надзорной деятельности, в 21.22 по местному времени появилась информации о возгорании в многоквартирном доме на Гальяно-горбуновском массиве. В квартире был обнаружен мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, его смерть - криминальная.