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В Нижнем Тагиле труп мужчины со следами насилия был найден пожарными в горевшей квартире
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле труп мужчины со следами насилия был найден пожарными в горевшей квартире

7 июля 2016, 10:55Происшествия
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