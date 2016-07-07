В Нижнем Тагиле труп мужчины со следами насилия был найден пожарными в горевшей квартире
7 июля 2016, 10:55Происшествия
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6 июля вечером пожарные Нижнего Тагила обнаружили тело местного жителя с признаками насилия в квартире, куда приехали тушить огонь.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению отдела надзорной деятельности, в 21.22 по местному времени появилась информации о возгорании в многоквартирном доме на Гальяно-горбуновском массиве. В квартире был обнаружен мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, его смерть - криминальная.
По информации от специалистов, в квартире по адресу улица Дружинина, 35 на площади 4 квадратных метра горели домашние вещи. В тушении пожара участвовали 19 сотрудников и 4 единицы техники, огонь был потушен уже в 21.41.
Сейчас ведется расследование причин возгорания и гибели хозяина данной квартиры.
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