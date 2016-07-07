Житель Кировграда проведет почти два года в колонии за драку с полицейским
7 июля 2016, 13:55ПроисшествияТимофей Данилов
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Молодой человек, будучи пьяным, не хотел выполнять требования правоохранителя.
Преступление совершено днем 3 апреля этого года. Полицейские явились а квартиру в Верхнем Тагиле, чтобы задержать 22-летнего парня, который совершил правонарушения. Но молодой злоумышленник, выпивший изрядное количество спиртного, не соглашался отвечать за свое незаконное поведение. Парень начал избивать одного из полицейских руками и ногами.
Тем не менее, стражи правопорядка смогли усмирить агрессивного нарушителя и доставить его в отдел полиции.
На основании материалов дела, подтверждающих вину молодого человека, суд вынес приговор. Парень проведет в колонии 1 год и 8 месяцев.
В середине мая пьяная компания избила полицейских в поселке Рудный.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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