Житель Кировграда проведет почти два года в колонии за драку с полицейским

Преступление совершено днем 3 апреля этого года. Полицейские явились а квартиру в Верхнем Тагиле, чтобы задержать 22-летнего парня, который совершил правонарушения. Но молодой злоумышленник, выпивший изрядное количество спиртного, не соглашался отвечать за свое незаконное поведение. Парень начал избивать одного из полицейских руками и ногами.