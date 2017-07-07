35-летний екатеринбуржец выжил после падения из окна пятого этажа
7 июля 2017, 08:45Происшествия
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Утром 6 июля в столице Урала на Уктусе из окна выпал мужчина. По словам очевидцев, он выжил и был доставлен к медикам в тяжелом состоянии.
Сюжеты: Екатеринбург
Это произошло на улице Походная, 69. Пострадавший - 35-летний местный житель, в момент происшествия он находился на пятом этаже дома, пишет E1.ru.
В полиции Екатеринбурга произошедшее подтвердили. Сейчас по данному факту проводится проверка: уточняются причины падения, отрабатываются все версии.
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