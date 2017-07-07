8 месяцев колонии строгого режима были назначены тагильчанину за кражу магнитолы

По данным дела, кража произошла в апреле 2017 года в селе Покровское. Автовор заприметил ГАЗель, срезал уплотнительную резинку и выставил стекло автомобиля. Затем злоумышленник вытащил DVD-магнитолу, которую вскоре сдал в ломбард. Деньги, вырученные за вещь, он потратил на личные нужды.

В суде обвиняемый признал вину. Выяснилось, что он совершал преступление в нетрезвом виде. Но также суд учел, что мужчина уже был судим за имущественные преступления, но выводы для себя не сделал. Так, приговор суда - 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда.