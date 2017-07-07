Самогонный аппарат взорвался в квартире жителя Екатеринбурга (ФОТО)

У екатеринбуржца, живущего в доме по улице Старых Большевиков, взорвался самогонный аппарат.

Взрыв был такой силы, что взрывной волной выбило стену в квартиру соседей, в которой находилась семья с маленькими детьми. Им удалось покинуть место ЧП в простынях.

Как сообщили очевидцы сайту E1.ru, среди пострадавших также есть мужчина, мать которой живет на первом этаже многоэтажного дома. Сам он ранений не получил, однако пострадала его машина – на нее упали оконные рамы.

Как говорит сам хозяин пострадавшей машины, ему удалось в последний момент спрятаться в своем авто от осколков. После чего он поднялся на шестой этаж, где и произошел взрыв. Там он нашел пострадавшего самогонщика в алкогольном опьянении. При взрыве он получил ожоги лица и конечностей.

Также после взрыва в квартире вспыхнуло пламя. В помещении еще находилась женщина, но она не пострадала.

Полицейские долго не могли приступить к действиям из-за самогонного аппарата. Он находился под давлением и представлял большую опасность.

Как рассказывают соседи, на место ЧП было 3 машины скорой помощи, 2 машины спасателей, газовая служба и ППС.

Фото:E1.ru