Самогонный аппарат взорвался в квартире жителя Екатеринбурга (ФОТО)
Самогонщик получил ожоги лица и конечностей.
У екатеринбуржца, живущего в доме по улице Старых Большевиков, взорвался самогонный аппарат.
Взрыв был такой силы, что взрывной волной выбило стену в квартиру соседей, в которой находилась семья с маленькими детьми. Им удалось покинуть место ЧП в простынях.
Как сообщили очевидцы сайту E1.ru, среди пострадавших также есть мужчина, мать которой живет на первом этаже многоэтажного дома. Сам он ранений не получил, однако пострадала его машина – на нее упали оконные рамы.
Как говорит сам хозяин пострадавшей машины, ему удалось в последний момент спрятаться в своем авто от осколков. После чего он поднялся на шестой этаж, где и произошел взрыв. Там он нашел пострадавшего самогонщика в алкогольном опьянении. При взрыве он получил ожоги лица и конечностей.
Также после взрыва в квартире вспыхнуло пламя. В помещении еще находилась женщина, но она не пострадала.
Полицейские долго не могли приступить к действиям из-за самогонного аппарата. Он находился под давлением и представлял большую опасность.
Как рассказывают соседи, на место ЧП было 3 машины скорой помощи, 2 машины спасателей, газовая служба и ППС.
Фото:E1.ru
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