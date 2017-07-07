Собака искусала троих тагильчан и была застрелена из табельного оружия: проводится проверка (ФОТО)

Звонок на пульт дежурного раздался в 13:30. Местные жители сообщали, что агрессивная собака находится в торговом зале магазина автозапчастей по улице Фестивальная. На место выдвинулись полицейские из 18-го отдела. Прибывший на место старший сержант, оценив обстановку, принял решение применить табельное оружие.

Сообщается, что во дворе дома у Песчаного переулка собака напала на 18-летнего тагильчанина. Хозяйка пса - 67-летняя женщина - попыталась сдержать собаку, но животное искусало и её. Пришедшая на помощь тагильчанке прохожая также пострадала от агрессивного пса.

Фото: пресс-служба МВД по региону

Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Тело собаки было передано на медэкспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передает начальник пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых. Он отметил, что более точные обстоятельства инцидента выясняют тагильские полицейские.