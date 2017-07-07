Студента из Челябинской области арестовали по подозрению в убийстве и расчленении 16-летней школьницы

В Магнитогорске Челябинской области полиция задержала 18-летнего студента Владимира Ш. Его обвиняют в убийстве 16-летней девушки, сообщает URA.ru.

Школьница пропала 28 июня. Своему отцу она говорила, что собиралась к родственникам в другой конец города. Однако к родственникам она не поехала, а отправилась на «вписку» - встречу подростков, которые ранее не были знакомы. Как правило, «вписки» сопровождаются большим количеством секса и алкоголя.

Как сказал задержанный студент, у него была половая связь с девушкой по обоюдному согласию. После этого у них возник конфликт. А когда «вписка» закончилась, и другие подростки разошлись, молодой человек задушил девушку и расчленил ее тело. Останки школьницы он раскидал по всему городу. В этом ему помогал 17-летний знакомый.

Спустя 2 дня после преступления студент заболел, в связи с чем выложил на своей странице в соцсети видеоролик, в котором жалуется, как ему плохо.