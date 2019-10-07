В Нижнем Тагиле затопило Восточное шоссе
Сегодня, 10:15ПроисшествияФото: скриншот МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил
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Сегодня, 7 октября, на Восточном шоссе прорвало трубу, сообщается в группе «МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Около 5 часов утра на Восточном шоссе прорвало трубу технического водовода УВЗ.
Авария повлияла на снабжение горячей водой,сказал начальник отдела топливно-энергетического хозяйства Валерий Михеев.
По его словам, ведутся работы по устранению аварии.
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