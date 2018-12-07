Пытавшийся заказать убийство бывшей сожительницы тагильчанин предстанет перед судом

Обвиняемый конфликтовал с бывшей сожительницей и пригрозил, что убьет ее, а затем проник в ее квартиру без ведома тагильчанки.

Кроме того, в марте 2018 года мужчина обратился к своему знакомому с просьбой найти кого-нибудь, кто согласится за деньги убить женщину. Знакомый обвиняемого согласился, а затем сообщил в полицию.