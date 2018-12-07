Пытавшийся заказать убийство бывшей сожительницы тагильчанин предстанет перед судом
Сегодня, 19:33ПроисшествияФото: pxhere.com
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38-летний гражданин закавказской республики в марте 2018 года пытался заказать убийство своей бывшей гражданской жены.
Сюжеты: Нижний Тагил
Обвиняемый конфликтовал с бывшей сожительницей и пригрозил, что убьет ее, а затем проник в ее квартиру без ведома тагильчанки.
Кроме того, в марте 2018 года мужчина обратился к своему знакомому с просьбой найти кого-нибудь, кто согласится за деньги убить женщину. Знакомый обвиняемого согласился, а затем сообщил в полицию.
Таким образом, обвиняемому инкриминируется покушение на убийство, проникновение в чужое жилище и подготовка покушения на убийство, материалы уголовного дела переданы в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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