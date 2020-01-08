Два района в дыму: тлеющую в Екатеринбурге свалку засыпают снегом с городских улиц
Сегодня, 18:17ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Несанкционированная свалка по улице Коммунистической в Екатеринбурге тлеет уже несколько дней, сообщает Е1. В МЧС Свердловской области рекомендовали жителям не покидать дома и квартиры, не проветривать помещения, а также использовать увлажнители и очистители воздуха.
Сюжеты: Екатеринбург
Запах гари ощущается в нескольких районах города, в том числе на Уралмаше и Эльмаше, также на едкий дым жалуются жители Верхней Пышмы.
Пресс-служба МСЧ региона сообщает, что на территорию тлеющей свалки в течение дня везут снег с городских улиц. Для ликвидации очагов тления снегом производят засыпку свалки. Из-за безветренной погоды дым с тлеющей свалки распространяется над Екатеринбургом, специалисты ведомства проводят ежедневный контроль за состоянием воздуха.
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