Два района в дыму: тлеющую в Екатеринбурге свалку засыпают снегом с городских улиц

Запах гари ощущается в нескольких районах города, в том числе на Уралмаше и Эльмаше, также на едкий дым жалуются жители Верхней Пышмы.

Пресс-служба МСЧ региона сообщает, что на территорию тлеющей свалки в течение дня везут снег с городских улиц. Для ликвидации очагов тления снегом производят засыпку свалки. Из-за безветренной погоды дым с тлеющей свалки распространяется над Екатеринбургом, специалисты ведомства проводят ежедневный контроль за состоянием воздуха.