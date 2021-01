В Екатеринбурге воры похитили у коллекционера старинные иконы на полмиллиона рублей

У коллекционера из Екатеринбурга квартирные воры украли антиквариат.

Происшествие случилось 30 декабря на улице Фрунзе. У мужчины похитили старинные иконы, серебряные и бронзовые предметы роскоши, редкие монеты, деньги, синий халат и мужской одеколон в виде золотого слитка, рассказал E1 местный житель, знакомый с ситуацией. По его словам, коллекционер обратился с заявлением в полицию. Стоимость одной из икон составляет около 100 тысяч рублей. Всего ущерб составил чуть меньше полумиллиона, возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере,пояснил собеседник. В полиции от комментариев воздержались.

