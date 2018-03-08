Перебегавший дорогу в темноте мужчина погиб на трассе Екатеринбург – Полевской
8 марта, 16:35Происшествия
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На трассе Екатеринбург – Полевской 8 марта под колесами большегруза погиб пешеход.
Мужчина 1988 года рождения перебегал дорогу в темное время суток. По сообщению газеты «Вечерний Екатернинбург», на одежде погибшего не было светоотражающих элементов, и он был пьян.
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