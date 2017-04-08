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Несовершеннолетняя девушка и ее друг скончались в больнице в Реже: следователи не исключают суицид
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Несовершеннолетняя девушка и ее друг скончались в больнице в Реже: следователи не исключают суицид

8 апреля 2017, 13:20Происшествия
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