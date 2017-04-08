Несовершеннолетняя девушка и ее друг скончались в больнице в Реже: следователи не исключают суицид
8 апреля 2017, 13:20Происшествия
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В больнице в Реже скончались двое молодых людей – 14-летняя девушка и 19-летний парень.
Сообщается, что молодые люди состояли в отношениях. Их с тяжелыми травмами обнаружили недалеко от недостроенного здания. Следователи не исключают версию о самоубийстве.
Как пишет Е1, на месте обнаружения погибших работает следственная группа области, криминалисты, сотрудники районных отделов полиции Режа.
Также дело на контроль взяла прокуратура Свердловской области. После проведения экспертиз, опроса свидетелей и иных следственных мероприятий, будет озвучена официальная версия случившегося.
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