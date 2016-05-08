В Свердловской области пенсионер вместе с автомобилем утонул в реке Выя (ФОТО)

Утром 7 мая автомобиль «ЛуАЗ» был обнаружен в кювете у дороги. В салоне автомобиля находился труп мужчины 1941 г.р. По неизвестным причинам, пенсионер на своём автомобиле съехал с дороги. Автомобиль перевернулся, затем утонул в реке Выя, сообщает Ural24.com.