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В Свердловской области пенсионер вместе с автомобилем утонул в реке Выя (ФОТО)
Сюжеты:
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В Свердловской области пенсионер вместе с автомобилем утонул в реке Выя (ФОТО)

8 мая 2016, 11:40ПроисшествияПавел Щербина
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