В Свердловской области пенсионер вместе с автомобилем утонул в реке Выя (ФОТО)
8 мая 2016, 11:40ПроисшествияПавел Щербина
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Инцидент произошел 7 мая на автодороге Свердловской области Качканар-Косья.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром 7 мая автомобиль «ЛуАЗ» был обнаружен в кювете у дороги. В салоне автомобиля находился труп мужчины 1941 г.р. По неизвестным причинам, пенсионер на своём автомобиле съехал с дороги. Автомобиль перевернулся, затем утонул в реке Выя, сообщает Ural24.com.
Известно, что пенсионер ехал из Североуральска в республику Удмуртия. Что стало причиной ДТП, приведшего к смерти мужчины, будет выяснять следствие.
ФОТО: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
© Эрик Х., TagilCity.ru
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