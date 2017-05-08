Смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и ВАЗ-2114 произошло под Кировградом (ФОТО)
8 мая 2017, 22:29Происшествия
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39-летний водитель скончался после ДТП, которое произошло на автотрассе недалеко от Кировграда.
52-летний водитель рейсового автобуса ПАЗ выезжал с заправки и на дороге не пропустил ехавшую ВАЗ-2114. В ней находился 39-летний владелец машины.
Произошло столкновение автобуса и «четырнадцатой». От удара легковушка вылетела с трассы и врезалась в дерево. От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте до приезда скорой помощи. Его пассажир-женщина получила травмы плеча и предплечья и отправлена в больницу.
Водитель автобуса тоже получил травмы. При проверке выяснилось, что мужчина управлял автобусом, не имея прав: в 2016 году он был лишен права управления ТС на 18 месяцев, сообщает информационное агентство «Новости УрФО».
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Фото: «Вечерние ведомости»
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