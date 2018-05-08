Курсантка института МВД из Нижнего Тагила погибла в ДТП под Николо-Павловским

Напомним, ранним утром отечественный автомобиль ехал в сторону Алапаевска. В 6:30 водитель не справился с управлением, что привело к выезду автомашины за ограждение, а затем и к съезду в кювет. За рулём авто был 20-летний водитель, который отказался от прохождения медосвидетельствования. Против него возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое привело к смерти человека.