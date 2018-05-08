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Курсантка института МВД из Нижнего Тагила погибла в ДТП под Николо-Павловским
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Курсантка института МВД из Нижнего Тагила погибла в ДТП под Николо-Павловским

8 мая, 07:00Происшествия
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