Нижнетагильские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Тюмени
8 июня 2012, 13:37Происшествия
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Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 16 выезжали в Тюмень, где им удалось задержать подозреваемого преступника, рассказали информационному агентству АПИ в Нижнетагильском УМВД.
По предположениям полицейских, 20-летний молодой человек изнасиловал несовершеннолетнюю тагильчанку в июле прошлого года. Мужчина задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания до принятия решения об избрании ему меры пресечения.
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