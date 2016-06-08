В Екатеринбурге произошел взрыв в жилом доме: эвакуировано более 50 человек (ФОТО)
8 июня 2016, 11:30Происшествия
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Вчера, 7 июня, в столице Урала у входа в станцию метро «Уралмаш» был слышен взрыв. Как сообщали очевидцы, позже в одной из квартир возник пожар.
Сюжеты: Екатеринбург
Звонок в дежурную часть поступил в начале шестого часа. На адрес сразу же был отправлен расчёт.
Известно, что по данному адресу располагается общежитие, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Среди прочих, одной из главных причин случившегося называют перегрев старого телевизора.
Добавим, с этажа было эвакуировано порядка 50-ти человек. Отмечается, что в происшествии нет следов криминала, однако, в полиции всё равно будут разбираться, ведь обеспечение противопожарной безопасности – обязанность руководства общежития.
Фотографии с сайта е1.ru
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