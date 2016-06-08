В Екатеринбурге ребенок погиб, выпав из окна
8 июня 2016, 11:15Происшествия
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Очередной трагический случай произошел в Екатеринбурге во вторник, 7 июня. По сообщению очевидцев, мальчик выпал из окна, расположенного на 7 этаже многоквартирного дома, около 17 часов.
Сюжеты: Екатеринбург
На место события прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Однако помочь ребенку медики не смогли, пострадавший скончался. Удалось выяснить, что мать мальчика во время трагедии спала. Проснувшись примерно через час после трагедии, и не обнаружив сына в квартире, она бросилась на поиски.
По словам соседей, погибший мальчик, находившийся в возрасте 10-12 лет, был инвалидом. Представитель Следственного комитета Александр Шульга, сообщил, что признаков применения насилия на теле мальчика не обнаружено. Правоохранительными органами ведется выяснение обстоятельств произошедшей трагедии.
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