В Екатеринбурге ребенок погиб, выпав из окна

На место события прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Однако помочь ребенку медики не смогли, пострадавший скончался. Удалось выяснить, что мать мальчика во время трагедии спала. Проснувшись примерно через час после трагедии, и не обнаружив сына в квартире, она бросилась на поиски.