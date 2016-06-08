В Нижнем Тагиле задержан мужчина, подозреваемый в серии грабежей на Вагонке (ФОТО)

Значительная часть пострадавших от действий грабителя – женщины преклонного возраста. Преступник, которого долгое время не удавалось опознать, дождавшись подходящую жертву, заходил вслед за ней в подъезд и срывал серьги. Затем, пользуясь ошеломлением женщин, спешно ретировался.

Несмотря на то, что злоумышленник особо не скрывался и совершал преступные деяния в дневное время, следствию в течение продолжительного времени не удавалось установить его личность.

Потерпевшие, находясь в замешательстве после столь дерзкого нападения, не могли запомнить примет грабителя и давали только примерное описание: худощавый, светловолосый, рост 165-170 сантиметров, возраст 15-22 года. Опознать кого-либо затруднялись рассказал подполковник Андрей Бельков, исполняющий обязанности начальника отдела полиции №17.

По решению начальника МУ МВД России «Нижнетагильское», полковника Ибрагима Абдулкадырова, под чьим контролем находилась работа по раскрытию серии ограблений, были выставлены скрытые посты, сформированные из сотрудников ППС и ОМОН.

Опознать и задержать подозреваемого оказалось возможным после того, как он однажды выбрал нетипичную для него жертву – 36-летнюю женщину, у которой сорвал золотую цепочку. Нападение произошло, когда женщина прогуливалась во дворе с коляской. Увидев подозрительного молодого человека, идущего навстречу, она попыталась уклониться от него, но тот успел сорвать украшение. Потерпевшая обратилась в органы правопорядка. Она заверила оперативников, что сможет опознать нападавшего, так как неоднократно видела его в этом районе.

В минувшее воскресенье сотрудники ППС младший сержант Артём Лещинский и сержант Иван Шпортенко во время работы в Алтайском микрорайоне обратили внимание на подозрительную компанию. Один из молодых людей показался сотрудникам полиции похожим по описанию на похитителя, находящегося в розыске. Патрульные сумели сделать несколько фотографий молодых людей, которые немедленно показали потерпевшей. В одном из мужчин, запечатленных на фото, женщина уверенно опознала напавшего на нее грабителя. Позже она подтвердила свои показания во время проведения процедуры опознания в отделении полиции.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 28-летний мужчина. Последний раз подозреваемый освободился из заключения в 2011 году. На данный момент эти судимости погашены. Кроме того, в 2012 году молодой человек получил условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью. С тех пор подозреваемый не привлекал внимания правоохранительных органов. По каким причинам он вновь стал преступать закон, объяснить задержанный не смог.

Места сбыта краденных украшений были установлены. Ведется работа по возвращению имущества законным владельцам.

В процессе дознания удалось установить причастность мужчины к совершению 13 преступных деяний. Одна из жертв даже не обратилась в полицию с заявлением. Оперативникам удалось установить личность этой потерпевшей. Ей оказалась 69-летняя женщина, нападение на которую произошло еще в конце мая. У женщины было принято заявление.

В настоящее время, подозреваемый находится под арестом. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции считают, что жертв нападений грабителя может быть больше, и просят женщин, пострадавших от преступных деяний, но не обратившихся в органы внутренних дел, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону (3435) 97-68-02.