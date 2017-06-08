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33-летний житель Камышлова топором убил своего приятеля и выбросил труп на свалку (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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33-летний житель Камышлова топором убил своего приятеля и выбросил труп на свалку (ФОТО)

8 июня 2017, 14:40Происшествия
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