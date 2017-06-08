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Перекресток Серова-Пархоменко в Нижнем Тагиле оказался затоплен водой из-за коммунальной аварии (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перекресток Серова-Пархоменко в Нижнем Тагиле оказался затоплен водой из-за коммунальной аварии (ФОТО, ВИДЕО)

8 июня 2017, 17:45ПроисшествияПавел Щербина
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