Перекресток Серова-Пархоменко в Нижнем Тагиле оказался затоплен водой из-за коммунальной аварии (ФОТО, ВИДЕО)
Коммунальная авария на оживлённом перекрёстке Нижнего Тагила Серова-Паркоменко произошла 8 июня около 13:00.
Подробности аварии, затопившей перекрёсток, журналистам TagilCity.ru рассказал очевидец.
Из дыры у торгового центра начала литься вода. Лилась большим напором и скоро полностью затопила перекрёсток. Ребёнок ехал по затопленному тротуару на велосипеде и угодил в яму. К счастью, прохожие не остались равнодушны и помогли ему выбраться поделился мужчина, собиравший милостыню у торгового центра.
Фотографии сообщества [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ.
В настоящее время вода более не поступает из ямы в земле. Дорожные рабочие разбирают плитку у места аварии.
Рабочие «Водоканала» примерно через полчаса отключили воду и огородили яму. Мы сейчас просто разбираем плитку поделился дорожный рабочий с журналистом TagilCity.ru.
Фото: дорожные работы, 8 июня, 2017 г.
Напомним, после начала капитального ремонта дороги на ул. Космонавтов ул. Пархоменко стала одним из выездов с Красного Камня и Выи.
© Павел Щербина, TagilCity.ru