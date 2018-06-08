Трое детей и их родители погибли при пожаре в Нижнем Тагиле (ФОТО)

СК возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в садовом товариществе под Нижним Тагилом. ЧП произошло 8 июня ночью. Во время разбора конструкций после тушения пожара огнеборцы обнаружили на пепелище тела пяти человек – семейную пару и их детей 10, 4 и 2 лет.