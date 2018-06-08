Трое детей и их родители погибли при пожаре в Нижнем Тагиле (ФОТО)
В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила 8 июня при пожаре в садовом товариществе погибли пять человек.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в садовом товариществе под Нижним Тагилом. ЧП произошло 8 июня ночью. Во время разбора конструкций после тушения пожара огнеборцы обнаружили на пепелище тела пяти человек – семейную пару и их детей 10, 4 и 2 лет.
На месте происшествия работают следователи СКР по региону, следственная группа Нижнего Тагила, эксперты, сотрудники МЧС. Координацию действий осуществляет заместитель руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Григорий Казеко.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На телах погибших признаков насилия не обнаружено. Точную причину смерти поможет установить судебно-медицинская экспертиза.
Фото: «ТВ Центр»
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