Стена жилого дома обрушилась в Челябинске

В многоквартирном двухэтажном жилом доме в Челябинске обрушилась стена. Жильцы не пострадали, так как были расселены на период проведения капремонта.

Обрушение части фасада в доме № 18 на улице Кронштадтская произошло утром во вторник, 8 июня. На месте происшествия работают полицейские и спасатели, сообщает местный портал «Курс дела». В доме 1946 года постройки в конце мая 2021 года начался капитальный ремонт, и всех жильцов временно расселили. По словам очевидцев, жители, узнав об инциденте, поспешили в свои квартиры, где остались их вещи. Однако в здание их не пускают из-за угрозы обрушения. Вернее всего, многоквартирник теперь не подлежит восстановлению. Напомним, вечером 3 июня трое детей погибли под завалами из-за обрушения плиты перекрытия в недостроенном доме в селе Воронежской области. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело. Три ребенка погибли в результате обрушения недостроя в Воронеже

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