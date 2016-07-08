Майор полиции заживо сгорела в своем авто в результате ДТП под Екатеринбургом (ФОТО)

Сегодня в 07:55 на трассе ЕКАД, в районе Ганиной ямы, случилась авария со смертельным исходом. По информации свердловского управления МВД, в ДТП погибла 40-летняя полицейская из Нижних Серег.

Утром женщина возвращалась из Екатеринбурга домой на своем Nissan Almera. Автоледи не справилась с управлением, и автомобиль выехал на встречную полосу. Там седан влетел во внедорожник Range Rover, после чего загорелся.

Сотрудница органов внутренних дел погибла в огне. По словам очевидцев, седан погибшей сгорел дотла. Вторая автоледи получила травмы различной степени тяжести.

В конце июня на ЕКАДе также произошло смертельное ДТП: «Лада» выскочила с дороги и перевернулась. Погиб водитель.