Туристка из Свердловской области утонула на сплаве по Нейве. Ее мужа ищут спасатели
8 июля 2016, 09:00Происшествия
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На реке Нейва в Свердловской области погибли туристы. Спасатели уже нашли тело женщины, сегодня продолжатся поиски ее мужа.
59-летняя Вероника и ее муж, 60-летний Александр, в начале июля отправились в очередное путешествие. На этот раз пара выбрала сплав на байдарке по реке Нейва. Четыре дня назад туристы перестали выходить на связь. Тревогу забила их дочь, жительница Алапаевска, которая 8 июля обратилась к спасателям.
Организованные поиски дали результат: было обнаружено тело Вероники, а также перевернутая байдарка. Сегодня поиски пропавшего Александра будут продолжены, сообщили в полиции изданию Life.
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