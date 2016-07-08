Туристка из Свердловской области утонула на сплаве по Нейве. Ее мужа ищут спасатели

59-летняя Вероника и ее муж, 60-летний Александр, в начале июля отправились в очередное путешествие. На этот раз пара выбрала сплав на байдарке по реке Нейва. Четыре дня назад туристы перестали выходить на связь. Тревогу забила их дочь, жительница Алапаевска, которая 8 июля обратилась к спасателям.