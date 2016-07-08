В Екатеринбурге иномарка сбила мотоциклиста: мужчина получил перелом ноги (ФОТО)
8 июля 2016, 12:10ПроисшествияТимофей Данилов
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Женщина, которая находилась за рулем Lexus, говорит, что не заметила мотоциклиста на дороге.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП с участием дорогой иномарки и мотоцикла произошло вчера во второй половине дня. Автоледи, поворачивая с улицы Декабристов на улицу Степана Разина, сбила мужчину на Kawasaki, который двигался ей навстречу.
Инспекторам ГИБДД дама пояснила, что заметила мотоциклиста слишком поздно, поэтому и допустила столкновение.
В результате аварии мужчина сломал правую ногу.
ФОТО: ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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