Рабочий погиб на гранитном карьере под Екатеринбургом
8 июля 2017, 10:00Происшествия
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В столице Урала днём 7 июля в карьере по добыче гранита близ Сибирского тракта погиб рабочий.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что смерть наступила на месте происшествия. В этот момент канатную машину загружали в кузов самосвала, пишет E1.ru.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшего смерть человека.
Погибшему было 47 лет.
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