Ночью в Североуральске пьяный водитель Audi насмерть сбил пешехода
Сегодня, 14:48ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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В ночь на 8 сентября на дороге Североуральск — поселок Крутой Лог под колёсами автомобиля Audi 80 погиб 54-летний пешеход. По предварительной информации, водитель был нетрезв, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Мужчина шёл по правой стороне дороги навстречу движущемуся транспорту, когда на него наехала иномарка, за рулём которой был 36-летний водитель. Стаж его вождения составляет шесть лет. Также установлено, что на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.
Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался, однако от него пахло спиртным, а в машине была бутылка с алкоголем. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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