Ночью в Североуральске пьяный водитель Audi насмерть сбил пешехода

Мужчина шёл по правой стороне дороги навстречу движущемуся транспорту, когда на него наехала иномарка, за рулём которой был 36-летний водитель. Стаж его вождения составляет шесть лет. Также установлено, что на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.