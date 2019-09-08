В Первоуральске автоледи сбила на пешеходном переходе 13-летнего велосипедиста
Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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Вечером 7 сентября в Первоуральске местная жительница за рулём автомобиля Chery, пытаясь проскочить на жёлтый сигнал светофора, сбила 13-летнего подростка на велосипеде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
По предварительным данным, женщина при проезде через пешеходный переход на улице Ватутина на запрещающий сигнал светофора сбила мальчика на велосипеде. Подросток с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга госпитализирован в больницу.
Сама водитель пояснила, что видела жёлтый сигнал, но не снижая скорости хотела проскочить через пешеходный переход и в результате наехала на велосипедиста.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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