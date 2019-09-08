В Первоуральске автоледи сбила на пешеходном переходе 13-летнего велосипедиста

По предварительным данным, женщина при проезде через пешеходный переход на улице Ватутина на запрещающий сигнал светофора сбила мальчика на велосипеде. Подросток с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга госпитализирован в больницу.