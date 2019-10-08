В Нижнем Тагиле подростки наказали похитителей пожертвований для детей

По словам руководства ресторана, в заведение зашли три подростка. Один из них пошёл в туалет, второй отвлекал работницу гардероба, третий в это время снял коробку с деньгами.

В какой-то момент гардеробщица почувствовала неладное и вышла из двери, тем самым спугнув подростков. Они выбежали из ресторана, вслед за ними бросилась сотрудница заведения. Однако на улице малолетних злоумышленников поймали другие ребята, гулявшие неподалёку. Они отобрали коробку и решили наказать сверстников.