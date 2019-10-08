В Нижнем Тагиле подростки наказали похитителей пожертвований для детей
Сегодня, 17:47ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
21 сентября в Нижнем Тагиле группа подростков украла из ресторана «Инжир» на улице Газетной ящик для пожертвования благотворительного фонда «Живи, малыш», сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам руководства ресторана, в заведение зашли три подростка. Один из них пошёл в туалет, второй отвлекал работницу гардероба, третий в это время снял коробку с деньгами.
В какой-то момент гардеробщица почувствовала неладное и вышла из двери, тем самым спугнув подростков. Они выбежали из ресторана, вслед за ними бросилась сотрудница заведения. Однако на улице малолетних злоумышленников поймали другие ребята, гулявшие неподалёку. Они отобрали коробку и решили наказать сверстников.
Полиция задержала воришек. Среди них оказался 15-летний парень, состоящий на учёте ПДН за самовольные уходы из дома, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей