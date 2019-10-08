В Омске свердловчанина оштрафовали за несогласованный запуск квадрокоптера
Сегодня, 17:25ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Омске жителя Свердловской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за несанкционированный запуск квадрокоптера, пишет ИА «Город55».
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошёл 27 июля. Житель Первоуральска запустил на улице Петрова беспилотник «Mavic Air» с целью снять на видео центральную часть города. При этом разрешения на запуск и плана полёта квадрокоптера у мужчины не было.
По итогам проверки прокуратура привлекла первоуральца к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ, согласно которой он обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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