В Омске свердловчанина оштрафовали за несогласованный запуск квадрокоптера

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошёл 27 июля. Житель Первоуральска запустил на улице Петрова беспилотник «Mavic Air» с целью снять на видео центральную часть города. При этом разрешения на запуск и плана полёта квадрокоптера у мужчины не было.