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Конокрад из Ивделя ограбил тагильчанку в Серове
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конокрад из Ивделя ограбил тагильчанку в Серове

8 ноября 2013, 16:00Происшествия
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