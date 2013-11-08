Конокрад из Ивделя ограбил тагильчанку в Серове

Как оказалось, женщина ночью прибыла на станцию Серов и планировала пересесть на другой транспорт. Ее должны были встречать родственники. Так, взяв сумку с наручными часами, документами, кошельком с суммой около 6 тысяч рублей, она пошла посмотреть, приехали ли за ней встречающие. Однако никого не было.

В это время к тагильчанке подошел мужчина низкого роста, якобы таксист, одетый во все черное, с накинутым капюшоном, и предложил «по низкой цене» подвести ее на своей машине. Заметив, что дама не совсем трезвая, он, выбрав момент, набросился на свою жертву, повалил на землю и отнял сумку и сотовый телефон. Также он пытался отнять ее серебряный браслет с камнями, но не смог. После чего оставил женщину и скрылся.

Задержать же злоумышленника и вернуть похищенное помогло то, что жертву нападения, лежащую на земле и призывающую о помощи, увидели прохожие - молодой человек и девушка, которые помогли потерпевшей подняться и сразу сообщили о произошедшем в отдел полиции.

Потерпевшая сообщила прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы приметы и направление, куда скрылся обидчик. Злоумышленник был задержан по «горячим следам» на улице Кирова. Полицейские при личном досмотре обнаружили имущество, явно ему не принадлежащее – женские наручные часы, «гламурный» сотовый телефон синего цвета и остальное ценное имущество жертвы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ММО МВД России «Серовский». Потерпевшая узнала в задержанном своего обидчика. Все имущество возвращено законной владелице.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что мужчина 1978 года рождения прибыл в Серов на поезде из Ивделя. Он только накануне освободился из исправительной колонии № 62, где отбывал наказание за конокрадство, совершенное в 2011 году. В Серове он планировал сделать пересадку на поезд до села Пирогово Каменского района Свердловской области. Но, что называется, не смог совладать с собой, увидев прямо «плывщую в руки» добычу.

Мерой пресечения для задержанного избрано заключение под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК Российской Федерации (грабеж) рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.