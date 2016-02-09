Полиция Екатеринбурга задержала 7 человек, готовивших террористические акты на территории России (ФОТО, ВИДЕО)

Управление ФСБ сообщает, что задержанные хранили дома взрывчатые вещества, с помощью которых они планировали произвести взрывы в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Кроме того, у них было конфисковано огнестрельное оружие, гранаты, компоненты СВУ и экстремистская литература. Удалось обнаружить лабораторию, предназначенную для изготовления самодельных взрывчатых устройств.

В состав группировки входили как граждане России, так и иностранцы. Лидер этой группировки прибыл из Турции.

После совершения терактов задержанные рассчитывали добраться до Сирии и там участвовать в военных действиях на стороне МТО «Исламское государство». Силы полиции ищут возможных соучастников этого бандформирования.

Принимая во внимание случившееся, редакция TagilCity.ru просит жителей Нижнего Тагила проявлять бдительность и сообщать в полицию о любой подозрительной активности.