Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Полиция Екатеринбурга задержала 7 человек, готовивших террористические акты на территории России (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Полиция Екатеринбурга задержала 7 человек, готовивших террористические акты на территории России (ФОТО, ВИДЕО)

9 февраля 2016, 10:20ПроисшествияДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»