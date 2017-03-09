Миллионный долг банку стал причиной ареста «Тойоты Камри» у екатеринбуржца (ФОТО)
9 марта 2017, 16:50Происшествия
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Задолжав банку около одного миллиона рублей, житель Екатеринбурга лишился своего автомобиля Toyota Camry, об этом сообщила «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Судебные приставы Екатеринбурга забрали иномарку у жителя поселка Шувакиш в Екатеринбурге.
У мужчины имелась задолженность банку в размере около одного миллиона рублей, заплатить которую он не имел возможности.
Приставы прибыли по адресу проживания должника, но дома его не оказалось. Автомобиль находился у дома. Сотрудники УФССП составили акт описи и ареста ТС в присутствии двух понятых. Toyota Camry была изъята и передана на ответственное хранение банку.
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Фото: УФССП России по Свердловской области
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