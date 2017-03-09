Мужчина лишился дома, наглотался дыма и попал в токсикоцентр в Нижнем Тагиле

Пожар произошел на улице Добролюбова. Звонок в противопожарную службу поступил в 23:34. Из-за того, что огонь охватил площадь в 160 квадратных метров и перекинулся на соседний дом, пожару был присвоен повышенный номер 1БИС. Это означает, что тушить его выезжали несколько бригад пожарных, а именно 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Потушить огонь удалость только в 2 часа ночи:

Пожарными спасен мужчина. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован в токсикоцентр с диагнозом — отравление продуктами горения. Очевидцы сообщают, что он был пьян. В доме сгорели домашние вещи, мебель, потолочное перекрытие и кровля. Повреждена кровля соседнего дома сообщили в противопожарной службе Нижнего Тагила.

Когда пожар только начался, мужчину на улицу вытащили соседи, однако тот вырвался и побежал назад. В доме он потерял сознание от отравления дымом. Мужчине повезло, у пола сохранилась пригодная для дыхания прослойка воздуха. Возможной причиной пожара называют курение в нетрезвом виде. Нанесённый огнем ущерб устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели.

В этот же день в центре Нижнего Тагила произошло ещё одно загорание. Там были спасены два человека и эвакуированы ещё девять.