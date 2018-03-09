Рыбак из Белоруссии насмерть замерз на льду Финского залива

Во время рыбалки в Сестрорецке мужчина замерз и умер, прибывшая к месту трагедии реанимационная бригада 40 минут пыталась вернуть мужчину к жизни. Смерть рыбака констатировали через 45 минут.

Расследование обстоятельств гибели сейчас проводится в Санкт-Петербурге. Как пишет Vistanews.ru, у погибшего при себе были документы, что позволило оповестить o его смерти родных и близких.

В Нижнем Тагиле в рамках акции «Безопасный лед» рыбакам напомнили, что нахождение на льду может быть опасно для их жизни.