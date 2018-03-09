Рыбак из Белоруссии насмерть замерз на льду Финского залива
9 марта, 17:20Происшествия
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7 марта 56-летний мужчина рыбачил на льду Финского залива и замерз насмерть.
Во время рыбалки в Сестрорецке мужчина замерз и умер, прибывшая к месту трагедии реанимационная бригада 40 минут пыталась вернуть мужчину к жизни. Смерть рыбака констатировали через 45 минут.
Расследование обстоятельств гибели сейчас проводится в Санкт-Петербурге. Как пишет Vistanews.ru, у погибшего при себе были документы, что позволило оповестить o его смерти родных и близких.
В Нижнем Тагиле в рамках акции «Безопасный лед» рыбакам напомнили, что нахождение на льду может быть опасно для их жизни.
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